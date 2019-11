Gabriela Koukalová využila během qucikstepu rekvizity, které jsou jí dobře známé. Super.cz

Ani na minutu ji nenapadlo, že by se v sobotu nezvládla postavit na taneční parket, takové myšlenky si zkrátka zakázala. Na to, že měla obavy, aby na přímý přenos zvládla obout taneční střevíce, překvapivě brala svůj úraz jako „drobnou bolístku“, kterou si musí zažít každý soutěžící.

Je zřejmé, že s každým kolem získává bývalá biatlonistka sebevědomí: „Rozhodně. Člověk už si osahá to prostředí, už malinko ví, co od toho čekat a dneska vím, že už jsem trošku ubrala ze svých ambic, že musím mít každý prst doslova dokonale. Byla jsem na začátku hodně ambiciózní a teď už to malinko upadá. Trošku víc se snažím z toho tance těšit. Dneska bych řekla, že jsem si ten tanec užila od začátku až do konce. Uvědomila jsem si, že nejsem profesionální tanečník a je jasné, že člověk má nějaké limity. I kdyby se stalo, že zapomenu nějaké kroky, nebo že mi kousek vypadne, tak se tomu prostě zasměju a život jde dál,“ řekla Super.cz sportovkyně.

V hledišti měla Koukalová podporu od své nejbližší rodiny, maminky a tatínka, kteří dceru s nadšením sledovali. Sama Gabriela během rozhovorů přiznala, že od rodiny sklízí větší komplimenty a ovace za tanec, než za zlaté medaile, které si vybojovala v rámci své sportovní kariéry. ■