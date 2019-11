Ve StarDance skončila Radka Třeštíková Super.cz

„Já bych chtěla poděkovat hlavně Tomášovi, především tomu, kterého mám doma, který teď hlídá naše dvě děti, protože jinak bych tady nemohla být. Hlídá je už hodně dlouho a myslím si, že se mu teď hodně ulevilo, že se vrátím domů. A druhý Tomáš, kterému bych chtěla poděkovat, je tady můj taneční partner, který doufám, že mi v životě už zůstane napořád. Jsem hrozně ráda, že mi ho tým StarDance přidělil a že ze mě vytřískal to, co ze mě vytřískal a že jsem se nějakou záhadou probojovala až do tohohle kola,“ řekla po vypadnutí Třeštíková.

Zeptali jsme se Radky, zda je to pro ni úleva, že pro ni StarDance končí: „Úleva to není, my jsme se těšili na další kolo, to ne že bychom to vzdávali. Něco jsme jako tušili, nebo já jsem tedy rozhodně tušila, že na tom nejsem tanečně nejlíp, takže jsem s tím počítala každé kolo, že vypadnu, ale těšila jsem se ještě na tango, to zase jo.“

„Nejsme smutní, jsme v pohodě. Zatančili jsme to se ctí a s ní jsme to i zakončili, a to je nejdůležitější. Mohlo se třeba stát, že to ani nedotancujem nebo tak něco,“ doplnil ji s úsměvem její tanečník Tomáš Vořechovský.

Od poroty si vysloužili 26 bodů. V loňském ročníku v pátém soutěžním večeru vypadl letošní porotce Richard Genzer (52).

Sedm soutěžních párů dnes večer tančilo jive, waltz a quickstep. ■