Z mateřství byla nejdřív hodně vykulená, teď si ho Nikol Moravcová užívá: Je to stejné dobrodružství jako cestování

„Je to úplně něco nového. Je to takové dobrodružství a hrozně moc velká dávka radosti,” svěřila se blogerka na představení nového séra a dodala: „Je to hrozně podobné cestování. Každý den s dcerou zažívám něco nového a hrozně mě to baví.”

Mateřství prý přišlo v pravý čas. „Tahle role je ušitá každé ženě na míru, jen je potřeba k tomu dozrát. Přišlo mi, že všechny večírky jsou dokola, že už jsem všechny festivaly zažila několikrát,” říká Nikol.

Moravcová se pomalu vrací do centra společenského života. „Tím, že jsem víc doma, tak objevuju znovu make-up a oblečení. Teď jsem si udělala po roce linku a manžel z toho byl překvapený,” směje se Nikol Moravcová. ■