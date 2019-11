O Martinu Pártlovou se v novém klipu podělily rovnou dvě kapely: Stojí o ni Češi i Slováci

Smola a Hrušky & Martina Pártlová & Doctor P. P. - ŠTĚSTÍČKO

Došlo k tomu díky skutečnosti, že se obě formace domluvily na společném miniturné, které vyvrcholí tento pátek v pražské Malostranské besedě. A tak chtěli mít i společný vizuál, navíc s půvabnou dámou.

„Byla to nečekaná nabídka, když se tito fešáci objevili na mém koncertě s Čechomorem, tak jsem si řekla: Oni to myslí vážně. Pro mě to byla velmi pozitivní zkušenost. S klukama je radost spolupracovat a natáčení klipu v Praze jsem si opravdu užívala," komentuje Martina.

„Píseň Štěstíčko nepřímo navazuje na song Český turista v Tatrách. Slíbil jsem, že do roka a do dne vznikne další píseň, a to bylo Štěstíčko s Martinou Pártlovou a Doctorem P. P. Vznikla téměř romantická skladba, kde Doctor P. P. hraje príma bráchu Martiny," vysvětloval autor písně a frontman skupiny Smola a Hrušky Jozef Spoko Kramár.

„Já se s Martinou poprvé sešel v degustační komisi na festivalu vína, který v Mníšku pod Brdy pořádá Jan Rosák. Tam jsem poznal, že kromě zpívání rozumí i vínu, což dokážu ocenit. Takže jsem si společné natáčení také velmi užil, i když se, jak je mým zvykem, popíjelo místo vína moje oblíbené šampaňské," doplnil frontman Doctora P. P. Petr Pečený, který se už těší na oslavu konce turné, které bude určitě také provázet spousta bublinek. ■