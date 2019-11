Spisovatelce Nesvadbové budou zase shopaholičky rvát ruce. Do prodeje jde zase část šatníků milionářek i celebrit

Charitativní bazar Be Charity na Žofíně pomůže již potřinácté. Michaela Feuereislová

„Tahle akce je unikátní, protože nosí radost každému. Jedny ženy vyklidí šatny a zbaví se věcí, do kterých jsou buď moc štíhlé, nebo si je koupili pro muže, kterého už nikdy nechtějí vidět, druhé si přijdou za minimální částku nakoupit krásné věci, kde jinde než u nás,” komentovala Nesvadbová bohulibou akci.

„Musím se přiznat, že když jsem letos některé věci viděla, tak mi zaplesalo srdce. Ke koupi u nás letos bude například Dior kostým s kloboukem od Tamary Kotvalové, velká večerní od Lenky Vejvalkové, nebo nové páry Christian Louboutin od Ilonky Mančíkové,” plesala spisovatelka nad kousky, které věnovaly dámy s velkým vlivem na Pařížskou ulici.

Veškeré finanční prostředky získané z každého charitativního bazaru jsou použity na rehabilitace a zdravotní pomůcky pro děti a osoby s těžkým postižením. „Jsem nesmírně šťastná, kolik nejen kamarádů, ale i neznámých se přidává, myslím, že z nás už vnímali to dobrovolnické nadšení, že vidí, že tam v zimě do noci věci žehlíme, ceníme, připravujeme. A že ten entusiasmus plodí další nadšení. Je to jak sněhová koule filantropie,” říká Barbara Nesvadbová.

Nákupní horečka letos vypukne na svatého Martina dne 11. 11. 2019 od 16 hodin v Žofín Garden Restaurant. ■