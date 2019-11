Lauren Goodger Profimedia.cz

Britská televizní hvězda Lauren Goodger (32), která hledala lásku v nové sérii reality show Celebs Go Dating, neustále provokuje.

Tentokrát vůbec neřešila, že teploty v Londýně připomínají všechno jen ne léto a vyrazila do baru v miniaturní podprsence, do které se snažila narvat své upravené obří vnady. Z jejího zevnějšku je ale patrné, že si prostřednictvím estetické medicíny pomohla už několikrát, byť to sama popírá.

„Nechala jsem si udělat akorát prsa. Moje tělo se změnilo hodně a prsa ztratila objem, tak jsem jim trochu dopomohla. Nelíbí se mi vypadat uměle, nemám ráda plastiky. Ale každý si nechá něco málo jednou za čas upravit,“ nechala se nedávno slyšet Lauren, jež patří v Londýně ke známým večírkovým královnám.

Na svá naditá ňadra se snaží sbalit nějakého slavného muže nebo aspoň bohatého podnikatele. Zatím jí k tomu ale nepomohla ani účast v reality show. ■