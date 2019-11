Mutanti svlékli po Berenice Kohoutové další herečku: V novém klipu kapely hraje Hana Vagnerová

Mutanti hledaj východisko — Škola v přírodě

S kapelou Mutanti hledaj východisko nás seznámila na karlovarském filmovém festivalu herečka Berenika Kohoutová (28). Pánové ji přemluvili, aby se do jejich videoklipu k písni Du prát svlékla jen do kalhotek . Teď Mutanti pro další klip přemluvili její kolegyni Hanu Vagnerovou (36). A taky není moc oblečená.

Hana se před kameru při natáčení videoklipu Škola v přírodě postavila jen v noční košili a župánku. "Hrála jsem klukům v klipu, protože to je strašně divný, a to až tak, že je to vlastně dobrý. Já mám ráda divný lidi," svěřila Hanka a dodala, že kluci jsou zároveň jejími kamarády.

A divné lidi má ráda i její předchůdkyně Berenika, protože s Mutanty vystoupí s už pořádným bříškem na koncertě Velký vánoční úklid, který se uskuteční 19. prosince v klubu Fuchs2 na pražské Štvanici. ■