Stres, vnitřní neklid a únava? Neomezujte se. Žijte naplno!

Není jí ani třicet a má svou restauraci. Figuru má jako modelka, protože plave a cvičí jógu. Volného času moc nemá, ale když ho najde, sedne na kolo, sleduje blogy o vaření, čte o gastronomii a dálkově studuje vysokou. Občas toho má nad hlavu.

Ale nebylo to tak vždy. Ještě před rokem těžko večer usínala a přes den cítila nepříjemný vnitřní neklid. A pak se to stalo.

Život na plné obrátky

O vlastní restauraci Adéla P. snila už na škole. Jenže nejdřív potřebovala vydělat peníze a získat zkušenosti. Dobře věděla, že gastronomie není jenom o tom, co se vytváří v kuchyni, ale je to řetězec povinností a úkolů. Tak si našla práci v jedné nadnárodní firmě, sbírala zkušenosti, cestovala a plánovala. Její den začínal před šestou ráno. Po ranním protažení pro udržení postavy přesun do koupelny. Sprcha, vlasy, make-up a něco na sebe. V kuchyni do sebe hodila cereálie s mlékem, kávu popíjela v autě při cestě do práce. Z parkoviště stíhala ještě zkouknout Facebook a vyřídit pár zpráv ze včerejška. Pracovní kolotoč se roztočil – schůzky, porady, zápisy, přípravy školení. Po obědě z krabičky, kterou si naplnila ještě doma, pokračování. Telefony, vyřizování objednávek.

Dvakrát týdně chodila plavat a o víkendu vypomáhala známému v kavárně. Ani ne tak pro peníze, ale pro zkušenosti. Její život nabíral rychlé tempo, ale zpomalit nechtěla. Šetřila na vysněnou restauraci. A nechtěla se také ochudit o milované cyklovýlety s kamarády. Takže občas musela hodně zabrat, protože den má stále jen 24 hodin. Občas se cítila unavená, stejně jako ostatní. A také začala mít potíže s usínáním, protože hlava ji stále pracovala i když už ležela v posteli. Když pak na sobě pozorovala, že bývá v práci nervózní víc než obvykle a že se jí nedaří koncentrovat, rozhodla se s tím něco dělat. Nechtěla se vrhnout do užívání „zázračných“ pilulek. Přestože se považovala za moderní ženu a milovala technologie, přeci jen v této věci dala přednost přírodě.

Hledala něco, co jí pomůže se refreshnout, když potřebuje. A zároveň pomůže večer zklidnit. A tehdy se to stalo! Objevila FreshBrain, bylinky, které podporují mozkovou aktivitu a mentální výdrž. Složení bylinek je receptem české bylinářky. Stačí se podívat na složení - guarana působí příznivě na pozornost a paměť a klanopraška zase zvyšuje odolnost organismu ke stresu. Díky kozlíku lékařskému a meduňce se krásně usíná. A také dobře vstává. Adéla nechtěla ustupovat ze svého životního stylu a díky FreshBrain ani nemusela.

Doplněk stravy FreshBrain od NeoZen

FOTO: NeoZen s.r.o.

FreshBrain. Refreshni se!

Život není jednoduchý. Musíme toho hodně zařídit, mnohé zvládnout. Ale také myslet sami na sebe. FreshBrain je dílo přírody, díky kombinaci bylinek pomáhá mozku pracovat i odpočívat naplno, přesvědčte se: freshbrain.cz

Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Jde o komerční článek propagující reálné produkty nebo služby. Příběh v tomto komerčním článku může být fiktivní (smyšlený). ■