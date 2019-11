Karel Hlušička Profimedia.cz

Kdyby se Karel Hlušička dostal do Hollywoodu, určitě by se stal hvězdou westernů a dobrodružných filmů. Tento herec s ostře řezanými rysy by se totiž skvěle hodil do rolí kovbojů na obou stranách zákona, a to nejen díky fyzickým předpokladům, ale i proto, že v koňském sedle byl jako doma.