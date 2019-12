Se dvěma syny si vystačí: Co brání operní divě Kalivodové, aby zkusila ještě holčičku?

Třetí dítě už Andrea Kalivodová razantně vylučuje.

Se současným početním stavem své rodiny je operní diva Andrea Kalivodová (42) naprosto spokojená. Svou rodinu, která čítá tři chlapy, manžela Radka a syny Adriana a Sebastiana, necítí potřebu rozšiřovat. Holčičku do třetice zkoušet nebude. Stačí, že ženským elementem je doma pouze ona.

O jejích klucích jsme si s Andreou povídali na akci zasvěcené nedonošeným miminkům, setkání nadace Nedoklubko. Sama pěvkyně, která přišla projekt podpořit, měla naopak štěstí porodit pořádné bohatýry. "Staršímu Adrianovi už bylo pět, a když se narodil měl čtyři kila a 52 centimetrů. Sebastian byl taky docela velký, měl 3,80 kilogramu měřil padesát centimetrů. Oba porody proběhly bez komplikací a mám na to jen ty nejkrásnější vzpomínky," zavzpomínala Andrea na dobu, kdy se chlapečci narodili.

Znovu by ale už rodit nechtěla. "Myslím, že je to o zodpovědnosti k našemu životu, dětem i k mojí práci. Chceme být rodiče mladí a veselí, ne pod nějakým stresem, a našim dvěma klukům se co nejlépe věnovat, dokud nám fyzické síly stačí," míní pěvkyně.

Ta se rozpovídala i o svých pracovních plánech, kdy se mimo jiné těší na prosincové vánoční koncerty v Lucerně s Marianem Vojtkem (46). Největší radost má z toho, že 28. prosince, kdy její muž slaví padesátiny, bude hrát v Národním divadle Carmen. "Povedl se mi husarský kousek, že jeho narozeniny oslavíme právě tam," pochlubila se. ■