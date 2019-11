Vystoupení Pana Hada zvedne porotu ze židlí. Video: archiv FTV Prima

Ke svému číslu ale potřebuje pomoc jednoho dobrovolníka. Přesto, že si mlsně vyhlédl Jara Slávika (45), nekompromisní porotce mu dal košem a na pódium ho nedoprovodil. A tak přišla řada na oblíbence Miša, který je součástí týmu Talentu od první řady. Většinou mohou diváci sympatického Slováka zahlédnout na začátku pořadu, kdy uvádí porotce, a poté při záběrech ze zákulisí, odkud soutěžícím pouští hudbu.

Mišo se neohroženě vypravil na pódium a čekal, co bude od Pana Hada následovat. Jenže to, co Sethward předvedl, asi nikdo nečekal. V nestřežený okamžik si nebohého člena štábu pokusil narvat do chřtánu! Přesněji řečeno, do části svého kostýmu.

Ve světě je tento podivín známou firmou. Kromě hada si rád hraje i na jiná zvířata. V jeho „repertoáru“ najdete například krávu, kuře, králíka nebo mrože. Všechna tato zvířata umí mladý cizinec zábavně napodobit.

Podívejte se ve videoukázce, jaký šok připravil porotě. ■