Lucie Křížková by chtěla třetí dítě. Super.cz

Miss ČR z roku 2003 Lucie Křížková (35) vychovává s manželem, jachtařem Davidem Křížkem, šestiletého Davídka a téměř tříletou Lolu. Dvěma potomky by ale nerada skončila. "Je mi pětatřicet, takže se ještě pořád cítím dost mladá na to, abych měla další dítě," svěřila Super.cz.

Bývalá modelka a nynější moderátorka přišla spolu s dalšími známými tvářemi podpořit nadaci Nedoklubko pro předčasně narozená miminka, právě proto jsme se zapovídali o dětech. "Já měla naštěstí obě děti donošené, ale mám kamarádku, která rodila v 29. týdnu, tak vím, co to obnáší," svěřila.

A co tedy ona a další dítě? Přece jen bydlí pořád v bytě 3+1 v paneláku v Plzni, což není pro výchovu většího množství potomků úplně ideálně velký prostor. Lucka si to ale nemyslí. "Docela se mi líbí představa, že by ještě jedno miminko přišlo. Manžel se na to zatím moc netváří, takže nebudeme spěchat, ale možná ještě nějaký benjamínek v budoucnu bude," touží po dalším členovi rodiny Křížková.

"A že máme malý byt? Já si to taky říkala, když jsem měla jenom Davídka, že druhé dítě jedině do baráku. A teď už v našem 3+1 v Plzni máme i Lolinku a myslím, že bychom to dokázali nafouknout i na další dítě. Vešli bychom se. Na druhou stranu je to takové útulné a v poslední době jsem strašně spokojená. Trošku jinak jsem si to srovnala v hlavě a vyhovuje mi to," míní.

Dokud jsou děti malé, tak možná... Nicméně, jak to v tomhle prostoru zvládnou, až budou děti chodit třeba na střední školu? "Já taky s bráchou vyrůstala v jednom v pokoji. Ještě když jsem vyhrála Miss, tak jsme měli společný pokoj. Nevidím v tom nic špatného, vždycky jsme se domluvili a vyhověli si. Je to o spolupráci a sourozenecké lásce," uzavřela. ■