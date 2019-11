Píšťalka z Básníků opět ve filmu: Do komedie o ženské pomstě Evu Vejmělkovou obsadil její manžel

Evu Vejmělkovou obsadil do nového filmu její manžel Dušan Rapoš. Michaela Feuereislová

Hořkosladkou pomstu svým nevěrným manželům odstartovaly přímo uprostřed Prahy tři noblesní dámy Mahulena Bočanová (52), Jana Paulová (64) a Eva Vejmělková, pod režisérskou taktovkou Dušana Rapoše, za kterého je Vejmělková vdaná téměř dvacet let.

Píšťalka z Básníků se sice už se herectví věnovat nechtěla, ale manžel ji přemluvil. Navíc na filmu spolupracovala i v jiné než herecké roli. Velkým filmovým návratem je snímek i pro Mahulenu a Janu.

Příběh tří podváděných manželek se začal odvíjet v pasáži Koruna na Václavském náměstí. „Natáčení za plného denního provozu, navíc na jednom z nejrušnějších míst Prahy, to není oříšek jen pro režiséra, ale i pro samotnou produkci a šéfa lokací. Ti musí do omezeného prostoru zaparkovat celou flotilu automobilů, a navíc zajistit servis pro štáb i samotné herce,“ nechal se slyšet režisér Dušan Rapoš.

Nyní se natáčecí štáb stěhuje do méně exponovaných částí metropole, ve kterých by se do filmování měli zapojit i zbývající dva nevěrníci, akční herecký hrdina Robert Jašków (49) a politik Petr Rychlý (54). Miroslav Etzler (54), který hraje podnikatele, už má svůj první natáčecí den za sebou.

Představitelky hlavních hrdinek, Jana Paulová jako tlumočnice Karla, Mahulena Bočanová v roli novinářky Mony i Eva Vejmělková jako právnička Sandra si zatím natáčení pochvalují. „Přečetla jsem si scénář a musím říct, že jsem se i zasmála, což je z mého pohledu dobré znamení. Myslím, že diváci se mají na co těšit,“ míní Mahulena.

Tou, která zná příběh do posledního detailu, je Eva Vejmělková. Je totiž spoluautorkou scénáře. "Budu ráda, když náš příběh pomůže ženám, které byly nebo jsou v podobné složité situaci, a třeba se na ten svůj problém budou díky nám dívat trochu z nadhledu,“ míní. ■