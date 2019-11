Jameela Jamil Profimedia.cz

Jamil přiznala v rozhovoru pro časopis People, že na tom ještě donedávna nebyla finančně vůbec dobře. Neuměla zacházet s příjmy, a přišla tak o všechno. Nevyrůstala v domácnosti s dobrým zázemím, a tak jí neměl kdo naučit finanční gramotnosti. Začala si sama vydělávat ve 22, ale neuměla ani zaplatit daně, ani šetřit.

Deprese navíc léčila nakupováním přes internet, a právě to se jí stalo osudným. Ve třiceti si prý sáhla na dno, když si uvědomila, že nemá nic. „Není žádný důvod pro to, aby někdo jako já, kdo není úplný hlupák, dělal tak hloupé chyby. Nevím, čím to bylo.“

Na online nakupování si vytvořila závislost. Jameela také přiznala, že když začala vydělávat pořádné peníze, cítila nutnost platit za všechny své známé, místo aby si peníze spořila. Fanoušky proto nyní nabádá, aby se v oblasti financí vzdělávali a nebáli se přiznat, když něčemu nerozumí. ■