Poprvé v životě fotila kalendář: Jak si to herečka, která hraje zdravotní sestru v Modrém kódu, užila?

Bára Fišerová hraje v Modrém kódu zdravotní sestru. S tou opravdovou se fotila do kalendáře. Super.cz

"Je to opravdu poprvé v životě i mé herecké kariéře, co jsem v kalendáři," překvapila ve svých jednačtyřiceti herečka. "A měla jsem štěstí, protože jsem jako parťačku dostala zrovna vítězku soutěže Batist Nej sestřička Kateřinu Křenkovou. To jsem ale tehdy nevěděla, protože se fotila celá dvanáctka a finále bylo až potom. A jsme hned v lednu," vyprávěla nám nadšeně Bára.

"Focení bylo veselé, myslím, že i ta fotka podle toho vypadá, že to bylo takové spíš herecké. Všichni si spíš dělali legraci a odlehčili to. Takže to není ten klasický pózovací, krásný a módní kalendář. To ani nevím, jestli bych uměla," mínila Fišerová.

Při focení na urgentu v Rubavě si prý měla se zdravotními sestrami i co povídat. "Bylo to pro mne příjemné setkání s opravdovými sestřičkami. Dokonce nám i říkaly, co děláme špatně, že bychom třeba neměly stát s rukama v kapsách. Ale nakonec konstatovaly, že i ony to někdy dělají, když už mají třeba po odběrech nebo jiné práci, je to vlastně přirozené," vyprávěla. ■