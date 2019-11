Absolonová a Zelenková pobavily samy sebe i fanoušky: Podívejte se, na jaké fotce jsou si údajně podobné a co je tak rozesmálo

Řekli byste, že jsou tyto slavné zpěvačky podobné? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Monika totiž před pár dny obdržela od jednoho ze svých kolegů fotku billboardu s jejím portrétem, který zve posluchače na zpěvaččin koncert. Na tom by samozřejmě nebylo nic příliš zábavného, kdyby nebyl plakát s fotkou umístěn přímo pod rozvětveným stromem, který vytvořil Monice na hlavě afro hřívu.

„Děkuju za fotku kolegovi Robertovi Jíchovi i všem ostatním! Pobavilo mě to moc! No řekněte, kdo to má? Jen já,“ napsala k fotce Monika a přidala hashtagy: #melavlasysamouloknu #afrojededobrna #novaimage #novylook #trendy

Pobavená Monika si ale ihned vzpomněla na Jitku Zelenkovou, která má na hlavě podobný účes od přírody, a snímek jí poslala. Zelenková poté předvedla, že oplývá stejným smyslem pro humor jako její kamarádka.

„Tak teď jsem se vážně od srdce zasmála! Napsala mi Monika Absolonová, že prý ani nevěděla, že s ní letos jedu na vánoční turné. No, já jsem to taky nevěděla, ale podle tohoto billboardu z Brna to tak trochu vypadá a koukám, že v obličeji jsem nějak zázračně omládla,“ napsala na svůj facebookový profil Jitka, na což Absolonová zareagovala: „Já tě miluju.“ ■