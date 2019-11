Selena Gomez vyvedla na premiéru malou sestřičku (6): Roztomilá dvojka ukradla červený koberec pro sebe

Selena Gomez vyrazila na premiéru pohádky se sestrou Grace. Profimedia.cz

Pózovaly o sto šest a davy šílely, když si dvojice dala pusu. Grace je dcerou Seleniny matky Mandy. Mají však různé otce.

Selena si v poslední době užívá návrat na hudební scénu. Po zdravotních problémech se fanoušci konečně dočkali nové muziky. Nedávno dosáhla vrcholu v hitparádách s hitem Lose You To Love Me.

Selena je už dva roky single a přiznala, že je takhle spokojená. „Někdy to za nic nestojí, když se prostě máte chuť mazlit, ale teď je to v pohodě. Cítím se skvěle," sdělila v rozhovoru pro rádio SiriusXM. ■