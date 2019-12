Sabina Laurinová se reakcí na svoji roli v Modrém kódu nebojí: Na povel bude mít i skutečnou zdravotní sestru

Sabina Laurinová bude mít v Modrém kódu na povel skutečnou zdravotní sestru. Super.cz

Sabina byla jednou z kmoter kalendáře Batist Nej sestřička a dostane jako vrchní sestra na povel i vítězku soutěže zdravotních sester, jelikož jednou z výher bylo to, že si sestra z oddělení invazivní kardiologie a arytmologie v Ústřední vojenské nemocnici Kateřina Křenková v Modrém kódu zahraje.

"O tom vím a těším se na to, protože si myslím, že je to pro obě strany příjemný zážitek. Pro mne setkání s nej sestřičkou a pro ni zase nahlédnutí do prostředí, kde si na to jenom hrajeme, takže tady může trochu odpočívat," usmívala se Sabina s tím, že se nebojí, že by jí skutečná zdravotní sestra něco vytkla. Má totiž s reakcemi od sester i lékařů většinou jen příjemnou zkušenost. Jak na Modrý kód reagují, se dozvíte v našem videu. ■