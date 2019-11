Elixír mládí a krásy nejen pro čerstvé maminky. Víme, jaké kouzlo mají v koupelně české celebrity

Co mají v koupelně české celebrity? Super.cz

Má dobrý genetický základ po mamince. I tak ale Tereza Kerndlová (33) zodpovědně pečuje o svůj vzhled. „Každá žena potřebuje najít svůj elixír mládí. Každá žena se chce cítit zdravá a odpočatá. Je mnoho způsobů, jak toho docílit. Roli může hrát spánek, odpočinek, nebo taky láska. A pak jsou tady různé procedury, které používáme,” říká zpěvačka, která nechyběla na prezentaci nového produktu Hyaluron Elixír Sérum. „Tato kosmetika je skvělá a já jsem hrdá na to, že ji mohu používat.”

Nový produkt velmi oceňuje čerstvá maminka Nikol Moravcová (32), které nyní nezbývá příliš času na zkrášlování. „Celá naše koupelna je vyplněná produkty pro děti. Já tam mám jen jednu malou lahvičku a tou je právě tento elixír. Jsem za ni ráda. Dřív jsem nepoužívala vůbec nic, jen vodu a mýdlo. Je to praktické a vyhovuje mi to i z toho důvodu, že to není parfémované,” kvituje Nikol.

S časem je na štíru také Petra Křivková-Svoboda (36), která má doma tříměsíčního syna Eduarda. „Tohle mi moc vyhovuje. Člověk si ten produkt nanese na pleť a efekt je znát prakticky okamžitě,” libuje si moderátorka.

Podle odborníků je kyselina hyaluronová pro naše zdraví velmi důležitá. „Lidské tělo v nadpoloviční hmotnosti tvoří voda, není tedy žádným překvapením, že udržení dostatečné vlhkosti v pokožce a tkáních je velkým předpokladem k prodloužení mladistvého a zdravého vzhledu. Bohužel věkem se tato vlhkost kvůli přirozenému úbytku kyseliny hyaluronové vytrácí. Prvními viditelnými známkami jsou vrásky a ochablá pleť,“ vysvětluje MUDr. Zuzany Kolací z Kliniky Yes Visage, která nový produkt vytvořila. ■