Madonna nejspíš zavzpomínala na svou desku Erotica: Slastný výraz a ruce na prsou mluví za vše

Madonna Profimedia.cz

Zpěvačka Madonna (61) se svými provokativními fotkami bude chlubit do té doby, dokud budou někoho zajímat. A její fanoušci se stále rádi dívají na její vysportované tělo a smyslné výrazy.

Na svůj instagramový účet přidala fotku z přípravy na koncert, kde ji zrovna líčí vizážistka. Ale to by nebyla Madonna, aby to trošku neokořenila. Na fotce má totiž orgasmický výraz, který doprovázel i její album Erotica, které vydala v roce 1992. Na fotce se drží za prsa, aby byla na fotce ještě o kousek výraznější, protože jejich ukazovaní ke zpěvačce jednoduše patří.

Madonna aktuálně vystupuje v Las Vegas a pak se postupně přesouvá na turné po USA. v roce 2020 se také chystá na evropské turné, při němž navštíví Lisabon, Londýn a Paříž. Ve všech městech vystoupí opakovaně. ■