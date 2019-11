Monica a Chandler opět spolu: Společná selfie oblíbené dvojky z Přátel je hitem internetu!

Courteney Cox a Matthew Perry jako Monica a Chandler Profimedia.cz

I oblíbená dvojka v podání Moniky a Chandlera nyní potěšila fanoušky společnou fotkou. „Já vím...mohla bych být ještě šťastnější?“ napsala Cox k selfie s Perrym, kterou doplnila o hashtag #realfriends.

Oslavné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat, k fanouškům se přidala například i představitelka Phoebe Lisa Kudrow se slovy: „Štěstí, štěstí!“

Díky takovýmto shledáním fanoušci stále častěji spekulují o tom, jestli se přeci jenom nedočkáme pokračování Přátel. Aniston navíc nedávno něco naznačila v show Ellen DeGeneres. „Něco se děje, nevíme ještě co, ale něco jo.“ No uznejte sami, nebylo by krásné vidět všechny Přátele opět společně na obrazovce? Hlasujte v anketě níže. ■