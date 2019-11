Nová posila už v Rubavě natáčí měsíc: Proč ale Patricie Pagáčová odmítla focení se zdravotními sestřičkami?

Patricie Pagáčová o Modrém kódu a focení kalendářů Super.cz

"Moc víc, než už bylo uvedeno, k roli říct nemůžu, protože už sice měsíc natáčím, ale na obrazovce se objevím pravděpodobně až v prosinci. Tak bychom všichni chtěli, aby byli diváci napnutí. Můžu jenom říct, že i můj zatím nejbližší kolega Ondra Rychlý teprve objevuje, co je vlastně moje Laura zač," řekla nám Patricie.

I když jsme nadhodili, že na rozdíl od kolegů měla při natáčení na sobě civil a nikoli uniformu, nemusela by být lékařkou ani zdravotní sestrou, smetla spekulaci ze stolu. "I doktoři a sestry jsou někdy v civilu," smála se.

Společně s novopečenými seriálovými kolegy se stala i kmotřičkou kalendáře zdravotních sester, které se dostaly do finále celorepublikového klání Batist Nej sestřička, kde sestry pózovaly se známými tvářemi, mj. i ze seriálu Modrý kód. Sama se do něj ale fotit odmítla.

"Už jsem letos v pěti kalendářích, proto jsem taky tu nabídku musela odmítnout. Nechtěla jsem, aby se to úplně rozmělnilo, když jsem kývla na ty svoje největší srdcovky jako je Helppes, ALSA, Women for Women a samozřejmě můj vlastní Psí život. To už by mě měli v každé domácnosti a skoro aby se lidi báli, že když půjdou do lednice nebo spížky pro pagáče, vyskočí na ně Pagáčová," vysvětlila herečka. Na to, jak jí to v kalendářích sluší, se můžete podívat v naší fotogalerii. ■