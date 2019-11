Sharon Stone dorazila na předávání cen se svým devatenáctiletým synem a předvedla slavnou scénu ze Základního instinktu

Sharon Stone se synem Roanem Profimedia.cz

Slavná hollywoodská herečka Sharon Stone (61) je taky trojnásobná máma, která jednou za čas vyvede své syny do společnosti. Naposledy ukázala na premiéře akčního seriálu Agent X v roce 2015 syna Lairda (14) a nyní vyvedla Roana (19).

Hvězda základního instinktu adoptovala tři kluky, tomu nejmladšímu, Quinnovi je teprve 13 let. A nejstaršího syna, který s ní vyrazil na předávání cen GQ, adoptovala ještě v manželství s Philem Bronsteinem. Po rozvodu se o něj dokonce soudila a do opatrovnictví jej dostal otec. Stone se v té době prý do výchovy moc nezapojovala a nechala o něj pečovat chůvy.

Sharon se svými syny

V letošním roce si Roan zažádal o přidání příjmení matky do toho svého. Jeho nynější celé znění je Roan Joseph Bronstein Stone. Devatenáctiletý syn slavných rodičů to vysvětlil takto: „Chtěl jsem mít ve svém příjmení oba své rodiče.“

Sharon získala cenu za Ženu roku a na pódiu předvedla svou slavnou scénu ze Základního instinktu.