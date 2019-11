Česko-Slovenská Miss a třetí nejkrásnější dívka planety Klára Vavrušková vydělala balík! V dvaceti letech je milionářkou

Klára Vavrušková je zpátky doma ze světové soutěže krásy Super.cz

"Bylo to hodně náročné. Neměly jsme s holkama jediný den volno, nespaly jsme, jak psychicky, tak fyzicky to bylo těžký. Ze začátku jsme spaly fakt málo. Jednou jsme byly 36 hodin vzhůru v kuse, to bylo šílený. Budu teď určitě dospávat," řekla Super.cz Klára po návratu.

Kromě titulu Miss Earth Water bodovala i v soutěži o nejkrásnější postavu, kde skončila třetí, druhé místo získal národní kostým, který předvedla. A jaké ceny si z Filipín odvezla?

"Finanční odměnu. Část jsem již dostala, další peníze dostanu jako výplatu později," prozradila. Už v České Miss vyhrála 100 tisíc eur, tedy dva a půl miliónu korun. Co s penězi bude dělat? "Uvidím. Ráda bych část věnovala nějaké organizaci a také zainvestovala do sebe. Uvidíme, co bude," dodala. ■