Vždycky nebyla jen blondýnka. Tereza Maxová prozradila svůj trik na přirozenou blond hřívu

Tereza Maxová nebyla vždy jen blondýnka. Super.cz

„V devadesátkách jsem měla kratší tmavé vlasy. Jednou, když za mnou přiletěla maminka do New Yorku, tak mě na letišti nepoznala a přešla.” vzpomíná s úsměvem na téměř tři desítky let starou historku Tereza a dodává: „Je pravda, že vlasy jsou pro celkový vzhled velmi zásadní a bývá to obrovská změna.”

Tereza vlasy neměnila ani tak kvůli tomu, co se od ní jako od modelky očekávalo, ale spíš toužila sama po změně. „I já jsem chtěla zkusit změnu. Člověk je vždy nespokojený s tím, co má. I já jsem musela dojít k tomu, že mi moje lehce zvlněné vlasy nevadí. Někdy prostě jdu ven tak, jak vstanu a jsem nejspokojenější,” říká kráska na udílení cen vlasových profesionálů Aichi, kde byla čestným hostem.

Maxová zatím neplánuje výraznou změnu. „Zvolila jsem dlouhé vlasy, protože je s nimi jednoduchá úprava. Jelikož trávím hodně času u moře, tak s dlouhými vlasy člověk nemá příliš práce,” říká. Tereza tíhne k přírodě a přirozeným věcem, a tak si šediny nechává zakrývat přírodní barvou. „S věkem musí člověk barvu řešit. Já používám techniku barvení chatouche v kombinaci s přírodním barvením henou. Jedná se o zesvětlení vaší přirozené barvy vlasů tak, že to vypadá vyšisovaná jako od sluníčka. Hena pak zakryje šediny.,” prozradila svůj trik Tereza Maxová. ■