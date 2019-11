Je jednou z ikonických modelek devadesátých let. Které kolegyně jsou srdci Terezy Maxové nejbližší?

Maxová by už se prošla po mole jen kvůli dobrému důvodu. Super.cz

Co by ji muselo přimět k tomu, aby šla opět přehlídku? „Možná, kdyby to bylo pro nějakou dobrou věc. Dnes už jsou modelové a modelky ve věku mého syna, tak to přenechávám mladší generaci. Já už jsem se po mole nachodila habaděj,” smála se Tereza, se kterou jsme si sice povídali na přehlídkovém mole. Nebylo to ale proto, že by předváděla, ale po galavečeru soutěže vlasových profesionálů Aichi nám poskytla na mole rozhovor.

Maxová patří mezi hrstku topmodelek devadesátých let, které vytvořily kult. Se kterými ikonami je stále v kontaktu?

„S Evou Herzigovou se vídáme často, jezdíme společně i na dovolenou. Karolína Kurková má u nás v Turecku bydlení, takže i s ní a rodinkou se často vídám. Viděla jsem se nedávno s Karen Mulder, s Helenou Christensen jsem se viděla na jedné akci v Paříži, Diane Kruger jsem viděla v New Yorku,” říká Tereza Maxová, jejímuž srdci je nejbližší česká kolegyně Eva Herzigová (46).

„Blízké přátele si člověk udělá, když je mladý. Mám spoustu kamarádek ještě z dětství. S Evou se taky známe 30 let...” ■