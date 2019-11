Ženy, které to zkusily, čekalo příjemné překvapení

Každé ráno dobrá nálada a po celý den dostatek energie. Takové dny by si přál mít každý pro sebe i svoje blízké. Když dodržíte pár jednoduchých pravidel, budete vysněnému cíly o kousek blíž.

V posteli strávíme třetinu života

Možná tomu nebudete věřit, ale k dobré náladě mnohdy stačí se dobře vyspat. Asi máte také vyzkoušeno, že pak máte lepší den a více energie. Nedostatek spánku ovlivní zdraví a pohodu víc, než si myslíte. Pokud se v noci probouzíte, vstáváte rozlámaní a s pocitem, že jste ještě unavenější, než když jste si do posteli lehali, je na čase udělat pár změn.

Ve vaší ložnici by měla být dostatečná tma a teplota okolo 18 stupňů. Před spánkem se také vyplatí vyvětrat a odstranit všechna blikající světýlka. Pokud je to trochu možné, nechejte telefon raději v jiné místnosti. Před spaním byste také neměli pít alkohol, kouřit, jíst těžká jídla nebo nadměrně sportovat. Těsně před spánkem neřešte v posteli závažné pracovní ani osobní problémy a věnujte se nějaké příjemné činnosti. Vhodná je i investice do kvalitní matrace. Přečtěte si recenze zákazníků společnosti decoDoma, kterým se osvědčilo pořízení nové matrace. Spokojení majitelé těchto matrací píší, že výměnu matrace poznali na kvalitě i délce spánku, ustoupilo ranní pobolívání zad, ranní ztuhlost a konečně se cítí odpočatí.

decoDoma.cz

FOTO: 123RF

Ideální volba pro vaše děti i partnera

Na trhu je celá řada matrací a výběr nové matrace nemusí být vůbec jednoduchý. V decoDoma vyvinuli ve spolupráci s tradičním španělským výrobcem matraci, která zaručí opravdu komfortní spánek pro každého. Oboustranná matrace Viscofoam duo má jádro z vysoce kvalitní studené pěny Eliocel, která je kombinována s paměťovou pěnou. Dokonale se přizpůsobí tvaru těla a redukuje tlakové body. Výsledkem je příjemný pocit uvolnění bez bolesti zad, krční páteře a kloubů. Díky oboustrannému provedení je vhodná pro páry, které se neshodnou na tvrdosti matrace. Muž například jednoznačně upřednostňuje tužší matraci a žena naopak měkčí hřejivější stranu, není nic jednoduššího, než si matraci otočit podle potřeby. Oba partneři jsou pak spokojení a vyspí se do růžova. Tvrdší strana matrace bude vyhovovat také dětem. A pokud ve vaší rodině probíhají noční přesuny z postele do postele, bude matrace vyhovovat všem. Včetně prarodičů, kteří přijíždějí na občasnou návštěvu. Matrace je 20 cm vysoká a vstávání z ní je opravdu komfortní.

decoDoma.cz

FOTO: 123RF

Pro skvělý spánek v každém ročním období

Každý člověk je jiný a má i jiné požadavky na výběr matrace. Sportovci, kteří tělo pravidelně namáhají, potřebují odpočívat efektivněji než nesportovci. Ideální je pro ně matrace, která se přizpůsobí tvaru těla. Senioři ocení matraci, které zredukuje tlak na bolavá místa, bude se z ní dobře vstávat a navíc se přizpůsobí jejich termoregulaci. Protože se více potí, je vhodné volit prodyšné materiály. Důležité je vybírat matraci i podle vaší váhy. Někdy stačí, že jste vysocí a matraci zatěžujete větší vahou. Kvalitní matraci se vyplatí pořídit i dětem, které by měly mít matraci spíše tvrdší. Dobře vybraná matrace by měla poskytnout komfort v každém ročním období. V zimě zahřát a v létě zredukovat pocení během spánku.

decoDoma.cz

FOTO: 123RF

Záruka spokojeného nákupu

Máte obavu z výběru matrace na internetu? Můžeme vás uklidit. Matraci domů dostanete ve vakuovém balení, takže nemusíte mít strach z manipulace. DecoDoma nabízí na matraci nejen 8 let záruku, ale také ji můžete do 30 dní vrátit. Díky oboustrannému provedení matrace Viscofoam duo poskytne pohodlí opravdu pro každého. Matrace nemá žádný váhový limit a použít ji můžete na pevný i lamelový rošt. ■