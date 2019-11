Anna Kulovaná se vyzná v erotických pomůckách a ráda poradí. Super.cz

"Mám to tady hrozně ráda, chodím sem nakupovat, a už mám dokonce i slevovou kartičku pro stálého zákazníka. S úžasnou paní prodavačkou jsme konzultovaly jak pomůcky, tak třeba prádlo," prozradila nám Anna, kterou jsme mohli vídat mj. v Ordinaci v růžové zahradě, Velmi křehkých vztazích či v Dobré čtvrti, která ji dostala do diváckého povědomí.

Protože je evidentně odbornice, zajímalo nás, co by vlastně sama dámám doporučila, aby je to v posteli bavilo. "Určitě womanizer. Je skvělý pro ženu na dosažení vyvrcholení díky tomu, že pracuje i s podtlakem. Funguje to na každou ženu. A pak jsou skvělé kuličky na posílení pánevního dna. Taky už mám dvě děti, takže takové věci potřebuju," vysvětlovala nám Anna.

Skoro jsme si říkali, zda není s jejími zkušenostmi škoda, že právě ona v erotickém muzikálu přístupném až od osmnácti let, hrát nebude. "Ne, že bych to kolegyním záviděla, ale samozřejmě se mi ta sexuální témata líbí a zajímají mě, takže bych ráda v budoucnu taky něco takového v divadle dělala," svěřila. Možná by mohla natočit i nějaký film, nadhodili jsme. "Ale žádné porno točit nepotřebuju, kdyžtak domácí," smála se herečka. ■