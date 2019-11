6 herců, kteří si za role ve filmových trhácích odnesli zoufale nízké honoráře v porovnání s tím, kolik snímky vydělaly

Tito pánové si za některé role neodnesli zrovna balík. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Při tvorbě hollywoodských trháků létají milióny vzduchem, že by se jeden nestačil divit. Ovšem na výplatách herců se někdy až nezvykle šetří, a to i v případech filmů, do kterých byste to neřekli. Podívejte se na herce, kteří si za role ve velkofilmech odnesli zoufale málo v porovnání s tím, kolik snímky v kinech celosvětově vydělaly.

Chris Evans - Captain America: První Avenger

Herec Chris Evans (38) se před rolí Kapitána Ameriky proslavil v řadě snímků, včetně jiné komiksovky s názvem Fantastická čtyřka. I přes to obdržel za první film, ve kterém oblékl kostým oblíbeného prvního Avengera, relativně nízkou výplatu. Tedy aspoň na Hollywood. Evans tehdy dostal v přepočtu ani ne 7 miliónů korun, což není ani zlomek z toho, co mu platí dnes. Nemluvě o tom, že film vydělal zhruba 8,5 miliardy. Jen pro srovnání, za poslední díl Avengers: Endgame dostal Evans téměř 345 miliónů.

Jamie Dornan - 50 odstínů šedi

Mohlo by se zdát, že Jamie Dornan (37) díky roli Christiana Greye zbohatl, ale ze začátku to nebyl žádný šlágr. Není tajemstvím, že za první díl série dostal zaplaceno sotva 6 miliónů korun. Na to, že film vydělal celosvětově přes 13 miliard korun, se tehdy studia tedy moc neplácla přes kapsu. Naštěstí si bývalý model řekl o zvýšení platu a druhý díl mu vynesl už více než 23 miliónů.

Sean Astin - Pán prstenů

Představitel Samvěda Křepelky v Pánovi prstenů Sean Astin neměl vysoké nároky, když na roli věrného přítele Froda Pytlíka kývnul. Za jeden díl dostal necelých 7 miliónů, za celou trilogii tedy zhruba 21. Herec byl prý nadšen, že může být součástí projektu a nutno podotknout, že ani jeho kolegové na tom nebyli o moc lépe. Sam Křepelka je také dodnes jedním z největších hrdinů trilogie. Každý z dílů Pána prstenů vydělal v přepočtu více než 22 miliard.

Jonah Hill - Vlk z Wall Street

Dá se říct, že většina herců, obzvlášť těch méně známých, by si nechala useknout ruku, aby mohla točit s Martinem Scorsesem. Podobně to měl nejspíš Jonah Hill. Ten za roli Donnieho ve Vlkovi z Wall Street nedostal ani 1,5 miliónu korun. A to ani přesto, že o svém talentu přesvědčil už ve snímku Moneyball. Zas tak ale nejspíš nelitoval, film mu vynesl druhou nominaci na Oscara. Vlk z Wall Street vynesl celosvětově přes 9 miliard a je Scorseseho nejvýdělečnějším filmem.

Matthew McConaughey - Klub poslední naděje

Léta se Matthew McConaughey snažil zavděčit v komediích či akčních filmech, až nakonec přešel k alternativnějším projektům. V dramatu Klub poslední naděje nakonec přesvědčil o svém talentu nejen diváky, ale především Filmovou akademii, která mu udělila Oscara. Za roli HIV pozitivního Rona Woodroofa však dostal „jenom“ zhruba 4,5 miliónu korun. Snímek vydělal přes 641 miliónů.

Arnold Schwarzenegger - Maggie

Absolutním hrdinou je Arnold Schwarzenegger (72), který podle všeho neobdržel nic za postapokalyptický snímek Maggie z roku 2015. Herec tvrdí, že to byl scénář, který ho přiměl vzít roli Wada, otce v zombie se měnící Maggie, bez nároku na honorář. Od hvězdy Terminátora nebo Predátora byste možná takové gesto nečekali, pravdou je, že ve filmu předvedl jeden z nejlepších výkonů za svou hereckou kariéru. Snímek vydělal okolo 23 miliónů. ■