Smutný Felix Slováček (76) pookřál: Takhle se tulil ke své o 40 let mladší přítelkyni Lucii Gelemové (36)

Lucie Gelemová a Felix Slováček Herminapress

Stejně jako Dáda ale občas vyrazí do společnosti. Tentokrát doprovázel svou o 40 let mladší přítelkyni Lucii Gelemovou (36) na křest knihy Evy Filipové s názvem Neřeš vrásky, hýčkej lásky.

Tuto knihu totiž Gelemová ilustrovala. O nemoci své dcery se Felix moc bavit nechtěl. Byť nebyl nejlépe naladěn, svou přítelkyni naplno podpořil, a jak je u něj zvykem, tulil se k ní, a tak není divu, že výtvarnice zářila na všechny strany.

„Když mne Eva oslovila, abych vytvořila ilustrace, s chutí jsem to přijala. A pozor. Je to sice dílko o u umění stárnout, ale zase se to nesmí moc nepřehánět. A není to jen čtení pro dámy, určitě i pánové si něco pro sebe najdou. Jak mi říkal Felix, vezme si tuhle knížku na přečtení s sebou na Slovensko, kam vyráží, a uvidíme, co řekne, až ji prostuduje,“ nechala se slyšet Gelemová, jež je ráda, že je Felix pořád v jednom kole. Aspoň se mu tak trošku uleví od rodinných starostí. ■