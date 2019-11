Z Nikol Štíbrové už je i zpěvačka: Tuhle píseň natočila se slavnou slovenskou kapelou

I.M.T. Smile - Príliš osobná známosť ft. Nikol Štíbrová

Skladba s názvem Príliš osobná známosť vznikla ke stejnojmennému filmu, který bude uveden do kin příští rok v lednu. Záběry z nahrávání společné skladby, ale také ukázky z filmu, můžete vidět v novém videoklipu, který vychází společně se singlem.

Autorem hudby je frontman kapely Ivan Tásler, jehož písničky zná české publikum velmi dobře. Napsal skladby Baroko, Nahý nebo Srdce jako kníže Rohan pro Richarda Müllera (58). „Dostal jsem nabídku na nahrání písně k filmu, podmínka byla, aby byla československá. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, s kým by to mohlo být. Potom jsem úplnou náhodou na Instagramu viděl Nikol zpívat písničku Nad Sázavou od Nedvědů. Líbilo se mi, s jakým citem ji zpívá, jak cítí hudbu i přesto, že není zpěvačka,“ říká Ivan Tásler.

„Jsem velmi spokojený, většinou ty moje první nápady vždycky fungují a tak to bylo i tentokrát. Nebyl jsem si úplně jistý, že Nikol vůbec ví, kdo je IMT Smile. Zareagovala však velmi mile, byl jsem překvapený,“ dodal.

„No můžu to jen potvrdit. Taková je dnes doba, lidi se kontaktují přes Instagram. Zpočátku jsem tomu nechtěla věřit, protože, a teď to už Ivan ví, já jsem jejich veliký fanoušek. Pro mě to jsou páni muzikanti, a na začátku jsem si myslela, jestli si Ivan nedělá legraci. Vůbec jsem netušila, že mě IMT Smile sledují na Instagramu. Pak mi ale zazvonilo slovenské číslo a byl to Ivan.“ doplnila Nikol Štíbrová.

Chystaný film Príliš osobná známosť pochází od tvůrců divácky úspěšné komedie Všechno nebo nic, kterou vidělo v českých, slovenských a polských kinech přes 850 tisíc diváků. Opět se sešli, aby natočili další film podle knižní předlohy populární slovenské spisovatelky Evity Twardzik Urbaníkové. Film je příběhem tří žen, je o třech pohledech na život a třech způsobech vnímání lásky.

V hlavních rolích se představí Eliška Balzerová (70), Tatiana Dyková (41) a Petra Hřebíčková (40). České trio doplní slovenští herci Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš, Chorvat Janko Popović Volarić a Branislav Trifunović a Predrag Manojlović ze Srbska. Posledně jmenovaný si zahrál například i v kultovním filmu režiséra Emira Kusturici Černá kočka, bílý kocour. Režie snímku Příliš osobní známost se opět ujala Marta Ferencová. ■