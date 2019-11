Marta Kubišová Foto: A. Šmotlák/Profimedia

Život někdy píše neuvěřitelné příběhy. Své by o tom mohla vyprávět i pěvecká legenda Marta Kubišová (77). Úspěšná a krásná zpěvačka se skvěle rozjetou kariérou se ze dne na den ocitla na černé listině a vstup na hudební pódia jí byl na dvacet let odepřen.

Ale ačkoli se komunističtí mocipáni snažili Kubišovou z paměti lidí zcela vymazat, měli smůlu – k jejich velké nelibosti se tato zásadová dáma stala ikonou s vysokým morálním kreditem.

Na medicínu ji nevzali

Zpěvačka s charakteristickým hlubokým altem se narodila 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Tatínek byl lékař, a tak zvažovala, že se jednou vydá v jeho stopách. Jenže na medicínu ji nevzali, protože neměla ta správná doporučení.

Nastoupila sice do poděbradských skláren, ale vystupovala také s taneční kapelou na odpoledních čajích a účastnila se konkurzů. Protože zpívat uměla, a navíc jí to na pódiu slušelo, získala nakonec angažmá v divadle Stop! v Pardubicích. V roce 1964 se dostala do pražského divadla Rokoko a její závratné kariéře nestálo už nic v cestě. Tedy zdánlivě…

Tleskali jí i v západní Evropě

Lampa, Nechte zvony znít, Hej Jude, Loudá se půlměsíc, Dobrodružství s bohem Panem, Mama, Depeše, Ring-o-ding a samozřejmě Modlitba – to jsou jen některé z mnoha hitů ze zpěvaččina bohatého repertoáru. V roce 1968 se Marta Kubišová stala členkou úspěšného pěveckého tria Golden Kids, ve kterém se skvěle doplňovala s Helenou Vondráčkovou (72) a Václavem Neckářem (76).

Skupina sice vydržela necelé dva roky, ale i tak slavila velké úspěchy doma i v západní Evropě. „Už od svého vzniku byli výjimeční, a to i ve světovém měřítku – tím, že se zde dala dohromady skupina rovnocenných hvězd první velikosti,“ napsal v roce 1969 o tomto popovém fenoménu hudební publicista Jiří Černý.

Soudruzi šli přes mrtvoly

Zlatá éra Golden Kids skončila na začátku roku 1970 v éře nastupující normalizace, kdy Marta Kubišová dostala zákaz veřejného vystupování.

Důvod? Pro režim se stala symbolem odporu proti sovětské okupaci a bylo třeba odstavit ji za každou cenu. Soudruzi se neštítili ničeho - vytvořili fotomontáž pornosnímků, které proti ní použili ve snaze ji dehonestovat. Naschvály, které proti ní režim používal, odnesla zpěvačka nakonec také zdravotně. V roce 1971 potratila dítě, které čekala se svým prvním manželem, režisérem Janem Němcem (✝79), a prožila i klinickou smrt.

Na dítě si musela počkat

Nakonec pracovala jako dělnice pro družstvo Směr. Jinou práci jí totiž režim neumožnil. Manžel emigroval a Kubišová na tom byla nakonec finančně tak bídně, že se přestěhovala na chatu na Slapech.

V roce 1974 se vdala podruhé a stala se matkou vytoužené dcery Kateřiny (40). Manželství s režisérem Janem Moravcem se ale v roce 1981 také rozpadlo.

Vyšlo jí to i napodruhé

Marta Kubišová byla jednou z prvních signatářek Charty 77, a čelila proto nepřetržité šikaně ze strany StB. Na hudební pódia se mohla vrátit až po sametové revoluci.

Ještě na balkonu Melantrichu zazpívala svou slavnou Modlitbu a bylo zjevné, že publikum na ni nezapomnělo.

A tak po dvacetileté odmlce rozjela svou kariéru podruhé - začala znovu koncertovat a vydávat desky. Stala se také moderátorkou TV pořadu Chcete mě? Bohužel, nyní své aktivity musela omezit, protože po nedávno prodělaném infarktu je její zdraví poměrně vrtkavé. ■