Čas by vrátit nechtěly: Laurinová, Kostková, Munzarová i další dámy jsou po čtyřicítce spokojenější než ve dvaceti

Divadlo Kalich slavilo 20 let od svého založení. Na prvním představení tehdy jako mladinká Ofélie v muzikálu Hamlet Janka Ledeckého (57) vystupovala Sabina Laurinová (47). "Mám vlastně taky výročí a přála bych divadlu i mně tu krásnou výdrž a kvalitu, kterou má," svěřila herečka. Připojily se i další její kolegyně, které už také oslavily dvacet let od svých dvacetin. A nás zajímalo, zda by se nechtěly do té doby vrátit.

"Asi bych tu smlouvu s ďáblem nepřijala. Čas je ke každému z nás férový. Možná, že ve dvaceti jsem nevěděla to, co vím teď. Už pár let jsem spokojená. Takže kdyby se to na chvíli zastavilo... Nebo dalších dvacet takových let. To bych brala," řekla nám Laurinová.

Podobně uvažuje i Tereza Kostková (43). "Já jsem s dvojnásobnou dvacítkou a kousek spokojená. Do dvaceti už bych nešla," ujišťovala. Notuje si s ní i Kristýna Frejová. "Znovu dvacet? Nikdy! Chraň vesmír! Myslím, že všechno je tak, jak má být, a jsme správně tam, kde jsme, pokud jsme v tom životě vědomí. A já se těším, co bude dál," byla v odpovědi razantní Kristýna.

Kalichu ke dvacetinám popřála i Sabina Remundová, která má na návrat k mladším letům stejný názor jako její kolegyně. "Na otázky, které jsou neuskutečnitelné odpovídám, že ne. Jsem realistka. Jsem docela šťastná a spokojená s věkem, který právě prožívám," míní dcera Ivy Janžurové (78).

Ani Bára Munzarová (47) by čas zpátky úplně nevracela. "Jsem spokojená tak, jak to je. Asi bych nedělala nic moc jinak. Byla jsem docela adrenalinová holka, takže bych to možná trošku víc krotila. Ale že bych potřebovala nutně o dvacet omládnout, to ne. Jsem teď strašně spokojená," přidala se ke kolegyním.

Jedinou z oslovených dam po čtyřicítce, které by proti návratu do dvacítky neprotestovaly, byla zpěvačka Linda Finková (51). Ovšem s výhradami. "Na životě bych neměnila nic, jsem spokojený a šťastný člověk. Ale to dvacetileté tělo, to zas jo. Byla jsem úžasná. Měla jsem ploché břicho a hezký zadek. A kdo říká, že by to nebral, tak kecá," smála se Linda. ■