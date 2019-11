Populárnímu herci lítá váha nahoru a dolů jako na horské dráze. Herminapress

Před dvěma lety, v roce 2017 se ale kila vrátila a herec opět přibral. „Prošel jsem si opravdu těžkým obdobím několika operací. A poslechl jsem svého lékaře. Říkal mi, že dělat najednou tři zásadní věci znamená, že pořádně neudělám žádnou,“ řekl nám Hromada a zároveň naznačil, že v první řadě je pro něj důležité zdraví, až poté váha. O jaké operace šlo, či jestli byl v ohrožení života, ale prozradit nechtěl.

Naposledy se Jiří Hromada objevil na pohřbu herečky Vlasty Chramostové, který proběhl minulý měsíc. A znovu šokoval. Jeho váha zase výrazně klesla, což se nejvýrazněji projevilo na jeho pohublém obličeji. Zajímalo nás, zda za jeho opětovnou váhovou proměnou stojí operace, či zdravotní problémy.

„Je to v souvislosti s mojí vůlí zhubnout,“ řekl otevřeně pro Super.cz herec a dabér. K úbytku váhy mu pomohl i chirurgický zákrok. „Je to v podstatě tak, vypustili mi vodu z těla, která tam byla navíc. Nepodstupoval jsem žádné extrémní diety, vsadil jsem na dělenou stravu. Hlídám si to, bohužel jsem ten typ, který jde s váhou nahoru a dolů, podle určitých životních okolností,“ rozpovídal se sympatický umělec.

Dispozice k přibírání mají bohužel geneticky v rodině. „Maminka mi vždycky říkala: ,Jiříku nezapomeň, že jsme Hanáci. Hromadové jsou Hanáci, takže základ je 100 kilo.' Jako rod jsme měli neustále tento problém, ale všichni z nás se s tím vypořádali.“

Poté, co Hromada vzdal funkci prezidenta Herecké asociace a s tím spojené další povinnosti, má mnohem více času na jiné aktivity. „Teď dělám dabing, rozhlas a možná i nějaké divadlo se naskytne. Postupně se snad ještě vrátím. Měl jsem teď prostor se víc věnovat svému zdraví a tělu, dotáhl jsem do konce věci, na které jsem neměl čas,“ uzavřel na závěr optimisticky. ■