Lady Gaga promluvila o psychickém zhroucení: Poprvé popsala fyzickou bolest, kterou dodnes cítí jako následek znásilnění

Lady Gaga Profimedia.cz

„Mám posttraumatický syndrom a trpím chronickou bolestí. Neuropatická bolest je reakcí na trauma a je nedílnou součástí mého života. Vrací se každý týden. Beru léky. Mám lékaře. Takhle přežívám.“

Syndrom je následkem znásilnění, zpěvačku znásilnili jako náctiletou a od té doby trpí těmito problémy. Je ale velkou bojovnicí, vypracovala se až na samý vrchol a ráda by sloužila jako vzor těm, kteří si prošli něčím podobným. Sama totiž dobře ví, jaké to je být přehlížená.

„Řezala jsem se poměrně dlouhou dobu. Ubližovala jsem si a přestala jsem s tím, až když jsem si uvědomila, že to dělám, aby si někdo všiml mé bolesti. Stojí mě to hodně sil, ale jsem vděčná, že už to nedělám,“ doplnila a těm, kteří si prošli traumatem a ubližují si nebo se pokusili o sebevraždu, doporučila led.

„Když strčíte ruce do misky s ledem, váš nervový systém utrpí šok a vrátí vás to do reality.“ Sama praktikuje stejnou metodu. V rozhovoru také promluvila o psychickém zhroucení, které popsala jako nejhorší zážitek v životě.

„Moje reakce na trauma se projevuje intenzivní bolestí, je to ve skutečnosti stejný pocit, který jsem měla, když mě vyhodili na rohu ulice po měsících opakovaného znásilňování. Jednou jsem se z toho zhroutila,“ šokovala prvně detaily o svém zážitku.

Přátelé zpěvačku tehdy odvezli na pohotovost. „Křičela jsem v bolestech, byla jsem úplně bez sebe. Zavolali psychiatra a ten mi dal léky na uklidnění,“ popsala zhroucení a doplnila, že svůj syndrom zvládá nyní lépe.

„Byly doby, kdy jsem si myslela, že se nikdy nevzpamatuji. Je to fyzická, psychická a emocionální bolest. Léky zabírají, ale potřebujete je kombinovat s terapií, aby to opravdu fungovalo. Musíte na sobě pracovat také sami,“ uzavřela. ■