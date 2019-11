Leona Machálková (52) se těší, až bude babičkou: Šestnáctiletému synovi říká, aby si pospíšil

Leona Machálková se těší na roli babičky. Super.cz

Leona přišla podpořit akci Čepičky na doma nadace Neodoklubko pro nedonošené děti. "Já tedy naštěstí tuto zkušenost nemám. Porodila jsem kluka, který měl čtyři a půl kila a měřil 54 centimetrů. Viděli jsme tady model, jaké to je, vzít do ruky 800 gramové děťátko. Dojímá mě vidět křehkost těch děťátek, o které se maminky klepou. Ta nedonošená miminka jsou tak hyper zranitelná. Vůbec si to nedokážu představit," svěřila.

Naopak už se sama vidí v babičkovské roli. "Chtěla bych, až to jednou přijde, abych byla při síle. Mohla s dětmi na hory, na kolo, byla akční babička, která se zapojí a mladým pomůže. Určitě si to užiju. Ne, že by to bylo na spadnutí, kluk bude studovat. Ale říkám mu, aby to dlouho neodkládal. Je mu šestnáct, takže za deset jedenáct let bych si to uměla představit. Ostatně dneska už se vrátil trend mít děti před třicítkou, což je dobře," uzavřela Leona. ■