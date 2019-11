Doby, kdy mu ručička váhy ukazovala metrák, jsou pryč: Saša Rašilov prozradil, jak se udržuje ve formě

Saša Rašilov na svém těle zapracoval. Foto: David Turecký

„Měl jsem různá období a jedno dokonce takové, kdy jsem měl skoro sto kilo. To už mám naštěstí za sebou. Byla to hranice, i když musím říct, že jsem se vždycky, ať už jsem měl jakoukoli formu, cítil dobře. Jen ne vždy po všech stránkách. V ten čas jsem se neomezoval ve své chuti ke sladkému, které mám celý život rád,“ svěřil se herec, který se snaží na svém těle pracovat.

„Trochu při těle jsem se cítil dobře, ale někde se to pak začalo projevovat, třeba že mě začaly bolet kolena, a musel jsem s tím něco dělat. Teď, v současnosti, se cítím asi nejlépe. Snažím se žít aktivněji a v tom sladkém se trochu omezovat. Jezdím na kole, na koloběžce, když to jde, tak chodím a otužuji se. To, si myslím, má velmi pozitivní vliv jak tělo, tak na naši mysl,“ svěřil Saša během ateliérového focení s fotografem Davidem Tureckým.

Přestože v minulosti pózování před objektivem neměl moc rád, dnes už si to celkem užívá. „Zvykl jsem si. Jako chlap nemůžu říct, že by mě to nějak bavilo, ale na druhou stranu už to znám a vím, že je to součástí mé práce. Ty začátky, kdy to pro mě bylo svým způsobem stresující, už mám za sebou. Dnes už mám nějaké sebevědomí, vím, kdo jsem a jak vypadám, a už neřeším, jestli ty fotky budou vypadat blbě nebo ne. Člověk sám sebe vyjadřuje mluvenou, psanou i obrazovou formou. A právě na to se snažím myslet i při focení,“ dodal Rašilov. ■