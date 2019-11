Jak to má Leoš Mareš s cvičením? Manželka Monika na něj práskla, že se občas fláká

Monika by bez cvičení nemohla žít. Super.cz

Sport je pro její tělo stejně důležitý jako dýchání. Monika Marešová (38) aktivním životním stylem ovlivnila i svého manžela Leoše Mareše, který se i díky jejímu vlivu dostal do své nejlepší životní polohy. Přestože moderátor ve cvičení občas poleví, Monika ho ke cvičení často opět nakopne. „Trošku to flákal, ale už zase začal cvičit, tak je to dobrý,” usmívá se Monika.

Monika ví, že jejího manžela nemá smysl zbytečně přemlouvat a že si k rozhodnutí musí dojít sám. „Máme trošku podobné povahy, což může narážet. Pokud nás někdo do něčeho nutí, tak máme tendence dělat přesný opak,” uvedla Monika na představení nové kolekce od italského návrháře Giambattisty Valliho pro švédský módní řetězec.

Sympatická bruneta se snaží neprovádět manželovi to, co nemá sama ráda. „Asi bych ty triky uměla použít, ale teď mi moje máma řekla, že ve mně vychovala spíš bojovnici než manželku. Mně se to nelíbí někým manipulovat. Já to tak nechci,” usmívala se Monika Marešová. ■