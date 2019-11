Marešovi si budují nové hnízdečko lásky. Monika prozradila, jak bude jejich vysněný byt vypadat

Monika a Leoš budou tvořit nové bydlení. Super.cz

„Udělali jsme si jinou radost a zainvestovali jsme do něčeho jiného, než je cestování,” přiznala Marešová na představení kolekce od italského návrháře Giambattisty Valliho pro švédský módní řetězec.

Byt v Praze by měl být dílem obou. „Bude to moderní, ale chtěla bych, aby to zároveň bylo útulné. Nic hotelového,” popsala svůj vysněný byt Monika.

Jako módní redaktorka má Monika vytříbený vkus, a tak bude pomáhat najatému bytovému designérovi. „Máme člověka, který nám pomáhá. Ráda do toho mluvím, a tak do toho budu asi zasahovat,” říká Monika Marešová. ■