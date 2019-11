Kristýna Schicková Super.cz

Modelka Kristýna Schicková, sestra fotbalové hvězdy Patrika Schicka, je v 6. měsíci těhotenství , a konečně se pochlubila, co nosí pod srdcem. S manželem, architektem Lukášem Třešňákem, se těší na kluka.

"Bude to chlapeček, to už víme jistě," řekla Super.cz Kristýna. Mají již vybrané i jméno, to ale ještě neprozradili. "Je teď kolem tolik těhotných kolegyň, že ho odtajňovat nebudeme, aby nám ho někdo nevyfouknul," vysvětlila modelka.

Kristýna má za sebou přelomových 12 měsíců: za jediný rok se stihla seznámit s partnerem, zasnoubit, vdát se i otěhotnět. "Každý moment si užívám. Nerada se nudím. Všechny kroky jsme měli promyšlené, jsme šťastní, nelitujeme ničeho, je fajn, jak to vychází," dodala Schicková. ■