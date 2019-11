Honza Bendig pevně stojí za svým partnerem. Michaela Feuereislová

Měl tedy šanci v sobě tuto nepříjemnou životní zkušenost zpracovat.

„Mohl jsem se na to připravit dlouho v klidu, než se věc dostala na veřejnost. Takže teď to snáším v pořádku. Ale nepopírám, že mi z toho není moc dobře. Nejvíc mi pomáhá právě Lukáš, který je velký bojovník, a pak práce. Mám nasmlouváno hodně koncertů do konce roku, takže budu mezi svými fanoušky, kteří mi vždy dávají najevo podporu a lásku,” říká Bendig, jehož životní partner čelí velmi závažnému obvinění, podle něhož se měl podílet na najímání mužů, a to i nezletilých, k poskytování homosexuální prostituce v jednom z pražských gay klubů.

Přítel zpěváka Bendiga Rejmon čelí obvinění z obchodu s bílým masem.

Zpěvák naprosto věří v partnerovu nevinu. „Věřím, vím, vedle koho už skoro šest let žiju. Kdybych věděl, že dělá Lukáš věci, které mu jsou vytýkány, tak bych s ním nebyl. Ale je v tom nevinně. Jen pracoval nějaký čas na blbém místě a teď se s tím veze. Ale věřím, že se to vysvětlí,” uvedl účastník první Česko Slovenské SuperStar.

Lukáši Rejmonovi hrozí několik let odnětí svobody, ale Bendig si nedovede představit, že by nakonec opravdu šel do vězení a oni byli odloučeni. „Nedovedu. Samozřejmě, že jsem nad tím nejednou přemýšlel, ale jak říkám... Vím, jak se věci mají, a proto věřím, že to dopadne dobře,” říká Honza.

Rejmon, který funguje jako Bendigův manažer a spolupracuje s dalšími známými tvářemi, se nám k celé věci vyjádřil po prvním soudním jednání.

„Samozřejmě, že se cítím nevinný. Ona ta kauza je celá špatně pochopená, překroucená a vykonstruovaná. Věřím, že se to v následujících týdnech objasní a rozumně vysvětlí. Myslím, že jsme dostali i velice rozumnou soudkyni, takže věřím, že to dopadne dobře. Ale nepopírám, že mě celá tahle kauza mrzí a že je s ní spojeno moje jméno, které snad za poslední roky dokázalo, že umí pracovat a vytvářet projekty, které i lidem pomáhají viz comeback Věry Bílé nebo holčičky z chudé rodiny z Chánova, která si mohla díky mně natočit píseň s Honzou a Monikou Bagárovou,” uvádí Lukáš Rejmon. ■