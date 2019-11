Nikol Moravcová utekla z večírku domů, aby neměla na šatech mokré koláče od mléka. Běžela nakojit dceru

Nikol Moravcová Super.cz

Přiznala, že právě kojení pro bylo horší než samotný porod. "Kojím, bylo to vybojovaný. Je to strašná bolest, nikdo mě nevaroval. Všichni se bojí hrozně porodu, říkají, jak je to strašný. To u mě bylo v pohodě, celkem rychlé, ale kojení jsem teda musela kousnout," přiznává.

"Tři a půl měsíce po porodu už přichází příjemnější část, kdy vidím, jak to je hezký spojení s miminkem a jsem ráda, že jsem to přežila," dodala Moravcová.

Blogerka už je prakticky na své váze. "Už bych, myslím, mohla být zpátky. Ale jde o to, že se to klepe. To už je jiná věc. Je ale zima, do plavek mám čas to zlepšit. Jezdím na bruslích s kočárem, cvičím jednou týdně jógu. Hrozně mě bolí záda, tak to hodně pomáhá," dodala. ■