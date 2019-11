V 6. měsíci má nahoře dvanáct kilogramů! Takhle sluší těhotenství Anetě Vignerové

Aneta Vignerová Super.cz

Modelka Aneta Vignerová (32) je v 6. měsíci těhotenství a kila navíc skvěle maskuje. Málokdo by řekl, že každý měsíc přibrala dvě kila. Není to na ní vůbec znát. "Mám dvanáct kilogramů nahoře. Umím to, myslím, dobře skrývat. Bříško i velikost se mění," řekla Super.cz Aneta.

Těhotenství si nyní užívá. "Cítím se skvěle, jako by se nic nedělo. Znát to už je, cítím to, kila jsou nahoře, jsem zadýchanější. Teď to bude mít myslím velký náběh," prozradila nám Aneta.

S partnerem Petrem Kolečkem (35) už ví, zda to bude chlapeček, nebo holčička. "Pohlaví znám, ale musím se o tom pobavit s mužem, jestli to budeme říkat. Do té doby to nechci pouštět ven," dodala Aneta, která už domácnost připravuje na příchod miminka.

"Už jsem v přípravách. Děláme doma rekonstrukci, koukám se po věcech, které by se mi líbily, něco už mám nakoupené," uzavřela. ■