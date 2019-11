Je to změna k lepšímu! Černovlasá modelka a návrhářka do toho šla zostra. Je z ní blondýnka

Vanda Janda Super.cz

Módní návrhářka a modelka Vanda Janda prošla velkou proměnou. Byla přírodní brunetkou a vlasy si nikdy nebarvila. A nyní se rozhodla pro změnu. Z černovlásky je blondýnka. "Paruky jsem používala jednu sezónu, kdy jsem byla nalomená na světlou barvu. Chtěla jsem si to nejdřív vyzkoušet. A nyní do toho šla naplno," řekla Super.cz Vanda.

"Přijde mi to nedbalejší, jemnější, nemám pocit, že se musím tolik upravovat. Jsem šťastná v této barvě," prozrazuje. "Roky jsem nic s vlasy nedělala, nebarvila jsem se. Byla jsem nyní na tolika sezeních, co jsem snad nebyla za celý život. Trvalo to asi měsíc, než jsme se dopracovali k této barvě," říká Vanda Janda.

"Moje přirozená je tmavě hnědá, střih mám ten samý od školky. Poprvé jsem se změnila takhle radikálně. Změny ráda nemám, k této jsem se velmi dlouho odhodlávala. Chvíli v tom zůstanu," dodala. ■