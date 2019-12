Herečka z Maxové nebude, i když jí „hrozila“ role ve slavném hollywoodském filmu. Před kamerou ale boduje její syn

Po herecké kariéře modelka netoužila. Michaela Feuereislová

Na rozdíl od svých kolegyň, jako je Eva Herzigová (46) či Alena Šeredová (41), netoužila Tereza Maxová (48) navázat na modelingovou kariéru ve filmovém průmyslu. To platí až na jednu výjimku. Dozvěděli jsme se, že se slavná česká topmodelka dostala do užšího výběru na hlavní roli ve filmu Maska s Jimem Carreym.

Když roli Tiny nakonec získala Cameron Diaz (47), pro kterou to byl start herecké kariéry, Maxová rozhodně nesmutnila. „Byla jsem v užším výběru, kde nás bylo více než dvě. Nebylo to nic, po čem bych toužila. Rozhodně jsem z toho nebyla špatná, když mě nevybrali,” vzpomíná s úsměvem Tereza.

Spíš než Tereza bude u filmu bodovat její nejmladší syn Aiden. Ten se objeví v televizním seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingne, který stanice Amazon Prime natáčí v Česku. „V jeho mezinárodní škole potřebovali nějaké anglicky mluvící mladé herce a Aiden se hned hlásil. On je taková citlivá duše a je to něco, co ho zajímalo,” prozradila Super.cz Tereza, když si byla převzít od magazínu Harpers Bazaar šek pro svou nadaci za projekt Volíme 100 let.

Byť má modeling velmi blízko k herectví, tak se Tereza jako herečka v budoucnu rozhodně nevidí. „Pokud se někdo z naší rodiny uplatní u filmu, tak to bude můj nejmladší syn a ne já. Jemu tahle malá rolička udělá určitě větší radost než mně. Mě tento svět nikdy moc nelákal,” říká.

Maxová se kromě rodiny a své nadace věnuje celé řadě kreativních činností. „Ráda fotím, navrhuji interiér, teď se učím nový jazyk, snažím se mluvit turecky. Taky jsem hostující šéfredaktorkou československé mutace Vogue. Těch mých aktivit je spousta,” uvádí sympatická kráska.

Ani focení ale nechce proměnit z koníčku v profesionální aktivitu. Maxová dokonce neplánuje ani žádnou výstavu svých fotek. „Jedná se spíš o snímky z cest. Jednou už jsem fotila módní fotostory pro jeden český časopis. Focení je věc, kterou dělám spíš pro sebe. Je fajn se věnovat nějakému svému koníčku,” říká Tereza Maxová. ■