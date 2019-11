Bála se, že se jí narodí slepé a hluché děti: Cvičitelka Kynychová část těhotenství s dvojčaty proležela

Hanka Kynychová má zdravá dvojčata, ale jejich narození provázel strach. Super.cz

"Vzhledem k tomu, že se to jsou dvojčata, dalo se předpokládat, že by se mohly narodit dříve, tak jsem musela konec těhotenství proležet. Některé maminky to vydržely s dvojčaty i do 39. týdne, já jsem holky díky péči v Podolí dokázala mít v břiše do 31. týdne. Když se narodily, naštěstí slyšely i viděly, všechno se podařilo zvládnout," vyprávěla nám Hanka.

"Když jsem potom spočítala váhu nejstaršího Filipa a váhu mých holek, vyšlo to úplně stejně. Filip měl 2,75 kilo a holky, když se sečetly, tak to daly taky dohromady. 1,1 kilo mělo Sofinka a 1,6 kilo Sašenka," vzpomínala.

"Proto jsem taky tady, aby se o téhle problematice víc lidí dozvídalo. Nejen široká veřejnost, ale i ty maminky, protože chtě nechtě je to chvíli zoufalství. Když se narodí miminko ve 27. nebo 28. týdnu, je to taková malinká myška," svěřila.

"A díky lékařům se všechno připojí, napojí, aby miminko fungovalo mimo tělo maminky. Můžete chodit do inkubátorů, sáhnout si na dítě, dají vám ho na prsa a můžete klokánkovat, což jsem strašně uvítala, protože jinak bych bez dětí byla dlouho, než by mohly fungovat samy. A i díky nadaci Nedoklubko se to děje," uzavřela. ■