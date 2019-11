Marek Dědík má trošku bříško. Super.cz

Jeho syn Bertram se narodil tak akorát v termínu. "Narodil se tedy asi deset dní před, ale z toho obviňujeme našeho gynekologa, že to špatně spočítal," smál se tanečník Marek Dědík (36), který spolu s dalšími známými tvářemi přišel podpořit nadaci Nedoklubko pro předčasně narozené děti.

Otcovství si Marek užívá, i když zrovna v době našeho rozhovoru byla jeho žena se synem na Moravě v Dědíkově rodné vesnici, kde probíhal výlov kaprů. "Trochu jim závidím, ale zase jsem rád, že mohu svojí přítomností podpořit dobrou věc. Není to jediná nadace, kterou podporuji. Další je dětská onkologie v Brně, kdy jsme s Romanem Zachem (46) točili klip, ke kterému jsem vymyslel malou choreografii," vyprávěl.

Když už jsme byli u dětí, zajímalo nás, zda by Marek chtěl dalšího potomka. Podle jeho bříška, vzhledem k tomu, že se říká, že tatínkové přibírají spolu s maminkami, to tak skoro vypadalo. "Já už zaděláno mám, ale druhá polovička o tom asi neví. Jestli mi tedy něco netají. Malinko jsem jednak přibral, ale hlavně to trochu povolilo. Svojí práci, tanci, se pořád věnuju. Sám tancuju, učím kurzy, ale není tak intenzivní dril jako při StarDance. A musím se přiznat, jsem taky línej," svěřil Dědík. ■