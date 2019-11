Jana Preissová (71) po dlouhé době ve společnosti: Takhle teď vypadá hvězda filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku

Jana Preissová Herminapress

Herečka Jana Preissová (71) se na veřejnosti téměř neobjevuje. Tentokrát ale hvězda komedií Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny udělala výjimku. Nechyběla na premiéře zimní komedie Ženská na vrcholu, kde hraje. Po letech se tak objeví na filmovém plátně.

„Hraji hodně starostlivou babičku Janinku. Je mi docela podobná, protože ve skutečnosti starostlivá babička jsem a jsem jí ráda,“ řekla Jana Preissová. „Přestože jsme ale natáčeli na horách, ve filmu se neposadím ani na saně,“ dodala. Manžela Jany Preissové a zároveň poněkud rozpustilého dědečka Josefa hraje Bolek Polívka (70) a dceru Anna Polívková (40).

Nepřehlédnutelní jsou v romantické komedii hlavní mužské postavy Martin Dejdar (54) (Richard) a Marek Němec (Mišo), kteří hrají bratry.

A co řekla k novému filmu režisérka snímku Lenka Kny? „Najít herce, kterým by diváci věřili, že jsou to drsní chlapi, horalové, trochu sexy a uvnitř citliví a schopni romantické lásky, je nelehké, stejně jako potkat takové chlapíky v reálném životě. Ale podařilo se! Martinovi s Markem postavy skvěle sedly. A navíc oba umějí lyžovat, jezdit na snowboardu a bravurně ovládat skútr. A jsou uvěřitelní v postavách bratrů,“ chválila herce režisérka. ■