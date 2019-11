Hugh Grant se pustil do britského řetězce s občerstvením: Neuvěříte, čím ho tak rozčílili

Hugh Grant Profimedia.cz

Naposledy se pustil do řetězce s občerstvením Pret A Manger a do svého příspěvku napsal: „Sundejte ty vánoční čepice a vypněte vánoční hudbu. Zkuste to znovu za čtyři týdny. Toto nás nečiní veselými a ani neutratíme více peněz. Naopak začneme naštvaně skřípat zuby.“

Vzhledem k tomu, že Hugh v příspěvku řetězec označil, dostalo se mu rychle velice vtipné odpovědi. Z Pret A Manger poslali herci fotku právě z filmu Láska nebeská a napsali mu: „My jsme doufali, že uvidíme vaše slavné taneční kroky, Hughu...“

We were hoping to see your famous dance moves, Hugh... pic.twitter.com/OcixzLaC7Z — Pret (@Pret) November 5, 2019

Nic naplat, i když se lidem odpověď řetězce líbila, dávají za pravdu herci a přiklání se k posunutí vánočního veselí na pozdější dobu, než je začátek listopadu. ■