Uplakaná Tamara Klusová musela s dětmi do hotelu. Co se stalo?

Tamara Klusová přebývá s dětmi v hotelu. Foto: Instagram T. Klusové

Trojnásobná maminka syna Alfréda (3) a dcer Josefíny (6) a Jenovéfy (2) chtěla fanouškům ukázat, že ne vše je u nich doma tak dokonalé, jak se zdá z jejího instagramového účtu.

Noční zvracení

„Včera v 1:45 - maminko? Mě bolí bříško...1:45 a 15 sec - Alfréd zvrací na naší posteli...1:50 - převlíkám postel, vytírám podlahu, odnáším na schody špinavé prádlo...(chce se mi zvracet taky). Přeléhám si s Alfrédem do jeho postele, která mi je pod kolena, abych byla blízko, kdyby cokoliv...2:30 - Alfréd zvrací mezi nás... rychle ho popadnu a běžím na záchod. Cestou zvrací všude... jen né do záchodu.... Převlíkám další postel... chce se mi zvracet a modlím se, aby holky byly zítra fit...3:10 Alfréd už nemá co zvracet, jen se kroutí a bolí ho bříško...Píšu sms mamince spolužáka Jos, se kterými se střídáme ve vození dětí do školy, zda ráno odveze ona, že nevím, v jakém stavu Alf bude. Nespím. Je mi na zvracení. Pokoj nevoní,“ popisovala noc hrůzy Tamara. To ale nebylo zdaleka všechno...

Vyhozené pojistky a zase zvracení

„4:15 - vstává Tom a odjíždí do Snídaně s Novou. Držíme si vzájemně palce. 7:00 zvoní budík. Hola hola škola volá. Snídaně holkám, odjezd Jos do školy. Vařím černý čaj, který nalévám do lahvičky a nechávám ho vychladnout. Oblékám Jenu o patro výš a mezitím Alfréd vypil teplý čaj na ex. Zvrací na gauči a všude kolem. Jdu rychle pro kbelík s vodou. Zapínám pračku, která vyhazuje proud. Běžím ke všem jističům po zahradě, postupně ji nahazuju,“ napsala Tamara.

5 dní bez vody a útěk na hotel

„Zjišťuji, že neteče voda. A po 15 minutách je vysloven ortel, že je potřeba výměna čerpadla ve studni - rovná se 5 dní bez vody,“ zoufala si Tamara. „Brečím (po hodně dlouhé době). Bez vody tuhle virózu nedáme. Volám Tomovi, který ruší zkoušku v divadle a přijíždí nás vysvobodit a odstěhovat do pátku na hotel. Proč to píšu? Abyste viděli, že i u nás jsou mraky! Ale na co bychom pak při pohledu zpět v životě vzpomínali??“ uzavřela Klusová, která je často považována za supermatku. I ona ale řeší slabší chvilky...